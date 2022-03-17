Как пишет Politeka.net, украинцы уже 22-е сутки защищают свою землю от наступающих российских оккупационных войск. Сегодня, 17 марта, была очередная длительная воздушная тревога в Днепропетровской области. После ее отмены на официальной страничке "Воздушного командования "Восток" было сообщено о работе ПВО.
"Днепропетровщина: ракетная угроза прошла! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты
Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник
Держим строй! Слава Украине", - было написано в публикации.
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Украины поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Спасибо ребята! Шандарахнуло хорошенько!!!! Вы наши Ангелы – Охранники!!! Берегите себя!!! Пусть вас Бог хранит!", "Спасибо наши родные! Героям Слава", "Если Бог существует, то он носит форму ЗСУ".