Правоохранители показали обломки нескольких крылатых ракет, накануне сбитых над Днепром

О том, что начато расследование, относительно массированного ракетного обстрела, во время которого, в четверг, 17-го марта, над областным центром сбили 2 крылатые ракеты, на своей официальной странице, информирует Днепропетровская областная прокуратура.

В частности, вчера, около 1 часа дня, "русская орда" осуществила ракетный удар по гражданским объектам нашей страны. К счастью, военная противовоздушная оборона Украины удачно перехватила, и, естественно, сбила эти вражеские крылатые ракеты, которые не смогли пролететь над Днепром.

На данный момент прокуратура инициировала начало процессуального руководства по уголовному производству, касающегося факта нарушения законодательных норм и "обычаев войны", в соответствии с частью 1 статьи 438 "Уголовного кодекса Украины".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что истребитель-бомбардировщик РФ сбит под Киевом.

Также ранее мы информировали о том, что ракета оккупантов уничтожена над Одессой.

А до этого наш портал сообщали о том, что "русская орда" направила ракеты в жилые дома города Краматорска.