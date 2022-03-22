В ночь на 22 мартаоккупанты два раза из «Градов» были обстреляли село Малая Костромка и Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Последний раз в 05.20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет. Сегодня в 12.00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в остальных направлениях ночь прошла ровно.

В свою очередь глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко сообщил, что ВСУ дали жесткий ответ.

"В итоге - уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И "Градов", которые обстреляли город, также больше нет", - отметил Сытниченко.

Напомним, несколько воздушных целей было сбито под Ровно, глава ОГА рассказал подробности: "Враг продолжает бесноваться"

Как сообщала Politeka, одиозная российская певица срезала флаг Украины в захваченном оккупантами городе: появилось видео

Также Politeka писала, что в Генштабе рассказали о новых провалах врага