В ночь на 22 мартаоккупанты два раза из «Градов» были обстреляли село Малая Костромка и Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Последний раз в 05.20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет. Сегодня в 12.00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в остальных направлениях ночь прошла ровно.
В свою очередь глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко сообщил, что ВСУ дали жесткий ответ.
"В итоге - уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И "Градов", которые обстреляли город, также больше нет", - отметил Сытниченко.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинские бойцы поделились хорошими вестями из Мариуполя: потопили вражеское судно и захватили трофеи
"Те, кто снимает и выкладывает, заслужили награды рф": Арестович срочно обратился к украинцам
"Враг сдыхает": под Одессой подбит корабль оккупантов, кадры морского боя
После провала в Украине Путин переходит к «плану Б»: стало известно, в чем он заключается
Напомним, несколько воздушных целей было сбито под Ровно, глава ОГА рассказал подробности: "Враг продолжает бесноваться"
Как сообщала Politeka, одиозная российская певица срезала флаг Украины в захваченном оккупантами городе: появилось видео
Также Politeka писала, что в Генштабе рассказали о новых провалах врага