Трофеи оккупантов завоювывают не только воины ВСУ и тероборона, также активно помогают и украинские фермеры.

В своём Телеграмм-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук разместил весьма любопытное видео и снабдил его оптимистичным комментарием.

«Подготовка к посевной уже принесла первые результаты: фермеры Днепропетровщины отжали автомобиль у орков на территории Запорожской области. Наверное, это знак, что год будет урожайным.

Подлатают, перекрасят и отдадут на нужды ТрО», - написал Николай Лукашук, комментируя добычу бензовоза.

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