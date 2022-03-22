Трофеи оккупантов завоювывают не только воины ВСУ и тероборона, также активно помогают и украинские фермеры.
В своём Телеграмм-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук разместил весьма любопытное видео и снабдил его оптимистичным комментарием.
«Подготовка к посевной уже принесла первые результаты: фермеры Днепропетровщины отжали автомобиль у орков на территории Запорожской области. Наверное, это знак, что год будет урожайным.
Подлатают, перекрасят и отдадут на нужды ТрО», - написал Николай Лукашук, комментируя добычу бензовоза.
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