Силами ПВО сбиты вражеские беспилотники и два боевых самолета страны-агрессора

Подразделения зенитной ракетной части Днепропетровщины 22 марта уничтожили три воздушные цели на Слобожанском направлении, - сообщило воздушное командование Восток на своей странице в Фейсбук.

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