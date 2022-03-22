В Павлограде также есть пострадавшие в результате ракетного удара.

Днепропетровский губернатор Валентин Резниченко сегодня, вечером 22-го марта, сообщил о ракетном ударе российских войск по Павлограду. Об этом написал губернатор на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его данным, железнодорожная станция Павлоград-2 уничтожена и не подлежит эксплуатации. Также было разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время.

В результате удара погиб один человек. Детали не разглашаются.

Стоит отметить, что Павлоград выступает важным пунктом, через него идет сообщение с Донбассом, который намеревается окружить армия оккупантов.

Также мы писали, в Днепропетровской области разоблачено почти 10 шпионов и диверсантов.

О том, что правоохранительные органы продолжают активную работу, выявляя граждан, причастных к разведывательно-диверсионной деятельности, то есть работающих на спецслужбы РФ, и несмотря на тщательную маскировку предателей, их все равно задерживают.

За минувшие сутки только в Днепре обнаружено, а потом и задержано, 8 подобных личностей, которых сразу передали в СБУ.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что жителям Одесской области объяснили, почему не нужно паниковать.

Также ранее мы информировали о том, что в Генштабе ВСУ раскрыли еще одну преступную схему российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что под Николаевом украинские военные захватили множество трофеев врагов.