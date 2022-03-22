Днепропетровский губернатор Валентин Резниченко сегодня, вечером 22-го марта, сообщил о ракетном ударе российских войск по Павлограду. Об этом написал губернатор на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По его данным, железнодорожная станция Павлоград-2 уничтожена и не подлежит эксплуатации. Также было разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время.
В результате удара погиб один человек. Детали не разглашаются.
Стоит отметить, что Павлоград выступает важным пунктом, через него идет сообщение с Донбассом, который намеревается окружить армия оккупантов.
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О том, что правоохранительные органы продолжают активную работу, выявляя граждан, причастных к разведывательно-диверсионной деятельности, то есть работающих на спецслужбы РФ, и несмотря на тщательную маскировку предателей, их все равно задерживают.
За минувшие сутки только в Днепре обнаружено, а потом и задержано, 8 подобных личностей, которых сразу передали в СБУ.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что жителям Одесской области объяснили, почему не нужно паниковать.
Также ранее мы информировали о том, что в Генштабе ВСУ раскрыли еще одну преступную схему российских оккупантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что под Николаевом украинские военные захватили множество трофеев врагов.