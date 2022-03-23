Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил городской голова Апостоловской территориальной общины Андрей Оса.

"Ночь была неспокойной. Вы слышали очень громкие выстрелы: работали Вооруженные Силы Украины. Высокоточным крупнокалиберным оружием были нанесены удары по позициям врага недалеко от границы с Днепропетровщиной. Враг понес потери. Были воздушные тревоги. К счастью, все обошлось», - сообщил Оса.

По его словам, украинские защитники продолжают сдерживать противника на подступах к Днепропетровской области с Херсонского направления, выполняют оборонные задачи.

Тем временем глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил:



«На утро 23.03.2022 у нас все ровно».

Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду. В результате железнодорожная станция Павлоград-2 была уничтожена и не подлежит эксплуатации. Также было разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время.

Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.

Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.