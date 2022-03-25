Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов, пишет Politeka.net.

«18 марта, защищая независимость и территориальную целостность Украинского государства, погиб каменчанин Роман Викторович Чаюн. 18 января Роману исполнилось 47 лет. В 2015-2016 годах был участником АТО/ООС. Без отца остались дочь и сын. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина. Невозможно найти слова, которые могли бы уменьшить горькую боль утраты. Вечная память и слава Герою», - написал Белоусов.

По его словам, прощание с погибшим воином состоится 26 марта в 13:00 по адресу: просп. Победы, 19. Похоронят Героя в 14:00 на кладбище Соцгорода.

В комментария к сообщению украинцы оставляют слова соболезнования: «Вечная память», «Царство небесное Герою», «Искренние соболезнования родным».

Напомним, ранее стало известно, что член сборной Украины Федерации смешанных боевых искусств трагично погиб во время обороны Мариуполя. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях от коллег Егора Биркуна.

«Обороняя Мариуполь, погиб Егор Биркун. На днях ему предстояло выступать за нашу страну на Чемпионате Мира по ММА GAMMA. Враг уничтожил все планы. Вечная память украинцам, отдавшим свою жизнь, защищая Украину!» - сказано в сообщении.

Герою было 24 года, он погиб 23 марта. Егор Биркун защищал Восток Украины и участвовал в обороне блокадного Мариуполя.

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