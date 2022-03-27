Был обстрелян один из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области.

Оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы на Днепропетровщине. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили запрещен реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня «Торнадо-С» одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

На месте ЧП правоохранители и работники взрывотехнической службы обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется.

Любые военные объекты на данной территории отсутствуют.

Отмечается, что указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно Конвенции о запрете кассетного оружия.

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