Житель Кривого Рога активно продвигал антиукраинские наративы в соцсетях.
Как сообщает СБУ, известно, что мужчина бывший военнослужащий.
В интернете он активно освещал свою противоукраинскую позицию, делал сепаратистские призывы и выражал поддержку русскому миру.
Своими публикациями он всячески пытался дестабилизировать ситуацию в регионе. Он призывал к изменению государственных границ Украины и хвалил власти РФ.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Дом Усика под Киевом оккупировали российские военные: «Во дворе танки и БТРы»
"Блокада в действии": У россии больше нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС
"Гражданские в кроссовках": оккупант в изумлении от уровня жизни в Украине
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
В рамках криминального производства начато расследование по ст. 110 Криминального кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.
Напомним, украинцы вышли на митинг против оккупантов в Каховке, количество людей поражает: "Не боятся".
Как сообщала Politeka, участников терробороны приравняли к военнослужащим: могут досрочно уйти на пенсию по возрасту.
Также Politeka писала, что Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Черниговщине: уничтожение колонны оккупантов и новенькие трофеи.