Житель Кривого Рога активно продвигал антиукраинские наративы в соцсетях.

Как сообщает СБУ, известно, что мужчина бывший военнослужащий.

В интернете он активно освещал свою противоукраинскую позицию, делал сепаратистские призывы и выражал поддержку русскому миру.

Своими публикациями он всячески пытался дестабилизировать ситуацию в регионе. Он призывал к изменению государственных границ Украины и хвалил власти РФ.

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В рамках криминального производства начато расследование по ст. 110 Криминального кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.

Напомним, украинцы вышли на митинг против оккупантов в Каховке, количество людей поражает: "Не боятся".

Как сообщала Politeka, участников терробороны приравняли к военнослужащим: могут досрочно уйти на пенсию по возрасту.

Также Politeka писала, что Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Черниговщине: уничтожение колонны оккупантов и новенькие трофеи.