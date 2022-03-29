Об этом, как пишет Politeka.net на своей странице в Facebook сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу сейчас нет. Оставайтесь в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги", – сообщил Евтушенко.
Он также призвал людей воздержаться от комментариев и фото.
Мэр Никополя Александр Саюк в свою очередь сообщил, что на территории города спокойно, по дорогам возле Никополя и Никопольского района российских войск нет.
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Напомним, вечером, 28 марта оккупанты ударили по нефтебазе в Ровенской области.
"28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива.
Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, за сутки оккупанты потеряли аж 8 самолетов.
Также Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как танк оккупантов расстреливают на улице Мариуполя.
Кроме того Politeka.net сообщала, что мэр Балаклеи на Харьковщине теперь сотрудничает с оккупантами, какое наказание ему грозит.