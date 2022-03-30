Так, за 29 марта полиция Днепропетровской области выявила пять человек, которые могут быть информаторами вражеских спецслужб и работать на оккупантов. Об этом сообщается на фейсбук-странице ведомства.

В частности, на одном из блокпостов Новомосковского района полиция задержала двух мужчин, которые причастны к диверсионной деятельности. Они перемещались из Донецкой области, чтобы развернуть подрывную работу на территории Днепропетровской области.

Еще одного подозрительного мужчину правоохранители задержали в Днепре. Диверсант похитил форму работника станции метро и имел при себе компрометирующие записи.

Также правоохранители сейчас проверяют трех человек – жителей Днепра и Синельниковского района, которые имели антиукраинские настроения и агитировали граждан за "русский мир". Они поддерживали действия российских оккупантов и расшатывали внутреннюю обстановку в Украине. Этих подозреваемых передали сотрудникам СБУ для выяснения и допросов.

Также в полиции Днепропетровщины отметили, что ситуация в области стабильная и контролируемая. Правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы обеспечивать порядок в регионе и выявлять диверсантов.

Напомним, Оккупанты в Херсоне похитили священника украинской церкви: представились сотрудниками "милиции".

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