Пастор уехал вместе с волонтерами уехал в Мариуполь с гуманитарной помощью еще 21 марта. С этого момента информации о нем нет.

Об этом сообщает журналистка Аня Шевченко:

«21 марта на своей машине, заполненной хлебом, водой и памперсами, вместе с несколькими служителями церкви пастор Влад Шабанец уехал из Днепра. В Мариуполь верующие приехали на семи машинах. Планировали отдать продукты горожанам, забрать родных, взять кого могут в машины и вернуться. В городе им пришлось разделиться. Влад искал маму и бабушку, которые находились в противоположной части города. Уже неделю Влад не выходит на связь».

Друзья пастора предполагают, что Влада могли арестовать или он не может выехать из города из-за нехватки топлива. В Днепре у пастора остались жена и двое детей.

Напомним, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина.

Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Также Politeka писала, что в Украине существенно подорожает сливочное масло.