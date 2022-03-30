Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Днепр остается одним из самых спокойных регионов несмотря на то, что россия предпринимала попытки войти со стороны Кривого Рога. Но ракеты долетают и до Днепра и этот раз не стал исключением.

"Похоже, что ракетный удар.

Уже есть понимание где и куда.

Фото не постим.

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Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями «Был взрыв» не перегружаем.

Ждём официального сообщения от Военной Администрации.

Больше без комментариев", - написал Борис Филатов.

После этого заммэра Днепра Лысенко напомнил, что не нужно публиковать фото и видео после попадания:

"Мы уже не знаем, на каком языке обратиться к жителями Нашего Города, о том, что не надо показывать в соцсетях и в различных группах, фото , видео и сообщения о ракетных ударах.

На каком языке Вам это повторить еще раз ?

Немецкий ? Португальский ?

Вы просто скажите ……..

У меня нет слов", - написал чиновник.