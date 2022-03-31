Российские захватчики нанесли новый удар по военной части, в этот раз на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, пишет Politeka.net.

«Днепропетровщина. 31 марта, 13.00. Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром», - сообщил Резниченко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по воинской части в Николаевской области.

Удар был рано утром, около 5.15, когда солдаты еще спали.

Ранее, 24 февраля, враг обстрелял воинскую часть в Одесской области. В результате трагедии жертвами стали 22 человека.

Подлой атаке подвергся и Яворовской полигон на Львовщине. Тогда погибли 35 человек человек, еще 134 получили ранения.

Напомним, как сообщалось, бойцы, которых Россия притащила из Абхазии, уже никому не причинят зла.

Также Politeka.net писала, что появились кадры с места трагедии под Харьковом.

Кроме того Politeka.net передавала, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут развернуться ожесточенные бои.