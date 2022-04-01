1 апреля жители Кривого Рога начали фиксировать странный туман, который оказался пылевой бурей.
Как сообщают в телеграм-канале «Свои», из-за сильных порывов ветра более 40 м/с пыль понесло с отвалов. Все началось с северной части города. В Кривом Роге сообщают о сложных погодных условиях.
Сейчас лучше закрыть окна и не находиться на улице.
Также на 2 апреля синоптики также обещают сильный ветер 20-26 м/с.
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