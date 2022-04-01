27 марта в войне с российскими оккупантами, защищая Родину, героически погиб Максим Сломчинский из Каменского. Ему было 25 лет.
О печальном известии сообщила Каменский городский совет Дніпропетровськой области
Максим окончил среднюю общеобразовательную школу №19 и Экономический техникум. В 2018-2019 годах проходил срочную службу. Без отца осталась маленькая дочь.
Героя похоронили сегодня, 1 апреля на Аллее Славы военного кладбища.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца. Вечная память Герою!
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