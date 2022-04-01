Завершается тридцать седьмые сутки полномасштабной войны рф против Украины и украинцев.

О ситуации на Днепропетровщине по состоянию на вечер сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

На Днепропетровщине в течение дня происшествий не произошло. Ситуация во всех районах области под контролем.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого нашего спасателя за самоотверженную работу. Они тоже на передовой. На своем месте защищают Украину и приближают общую победу. Наши сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области также помогают в тех регионах страны, где сейчас ведутся активные боевые действия. Благодарность каждому, кто мужественно противостоит страшным вызовам, рискуя собственной жизнью. Победим вместе, потому что #МиЗУкраїни", - подытожил Николай Лукашук.

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