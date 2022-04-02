Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог запрещенными во всем мире кассетными боеприпасами. Их опасность заключается в значительно большей площади поражения.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул и уточнил, что попадания были в жилые дома. Также Вилкул показал на фото, какими снарядами били оккупанты по Кривому Рогу.

"Сегодня ночью впервые с начала нападения орков их ракеты попали в гражданский сектор в границах Кривого Рога. Кроме заправки на въезде в Ингулец были попадания в жилые дома частного сектора на Ингульце. А также в периметр одного учебного заведения", - заявил глава городского совета.

После того, как украинские воины отбросили врага на Херсонщине, российские "Грады" до Кривого Рога уже не достают. Поэтому враг запускал смертоносные боеприпасы из "Смерчей", которые имеют большую дальность стрельбы.

"Слава Богу, жители этих домов выполнили распоряжение Военной администрации об эвакуации и пострадавших нет", - отметил Вилкул.

Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.

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