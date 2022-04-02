В Никополе обнаружен бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым

Об этом сообщает Национальная полиция в Telegram.

В октябре прошлого года мужчина приехал в Украину и мог приступить к своей подрывной деятельности. Задержанный призвал к уничтожению нашего государства.

Задержание. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В городах Днепр, Кривой Рог и в Павлоградском районе задержали еще четыре человека, активно поддерживавших "русский мир" и действия России. Один из мужчин призвал к участию в митингах и различных мероприятиях "для помощи РФ в спецоперации по освобождению Украины".

"Подозреваемые лица были переданы работникам Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств их деятельности", - сообщает Нацполиция.

Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.

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