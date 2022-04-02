В войне с российскими оккупантами погибли еще четверо бойцов из Днепропетровщины.

28-летний Владислав Павлыш, 51-летний Роман Шевченко, 48-летний Александр Резниченко и 22-летний Ростислав Бальзан.

О гибели Владислава Павлыша говорится на сайте АО "Кривбасзалізрудком", где он работал мастером горного участка спуска-подъема шахты "Терновская".

Владислав родился в Кривом Роге, после окончания школы учился в Горном техникуме Криворожского национального университета. После получения диплома устроился на шахту "Терновская". С июня 2019 года по октябрь 2020 года проходил срочную службу. С 26 февраля 2022 года мобилизован в Вооруженные Силы Украины. Погиб в бою с российскими оккупантами 11 марта.

17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко сообщает о гибели 22-летнего Ростислав Бальзана. Мужчина проходил военную службу в танковой бригаде, сам он родом из Львовщины. Ростислав — выпускник Национальной академии Сухопутных войск. Погиб в бою за Украину 27 марта.

О еще двух погибших воинах сообщает Солонянская территориальная община.

2 апреля в соленом попрощались с 51-летним жителем села Аполлоновка Романом Шевченко. Он погиб 21 марта, без отца остался семилетний сын.

31 марта погиб защитник из Соленого — 48-летний Александр Резниченко. В 2014 году он ушел добровольцем в зону АТО.

У бойца остались дочь, родной брат, сестра и племянница.

Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.

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