На Днепропетровщине только за последние сутки 66 раз горел сухостой. Пожары в экосистемах произошли во всех районах области.
Больше всего-в Днепровском, Криворожском и Каменском. В основном пылала сухая трава на открытой местности. Выгорело почти 92 га, передает Днепроград со ссылкой на пресслужбу ДніпроОВА.
В 2022-м в регионе сухостой горел более 1,4 тыс раз на площади свыше 1,8 тыс га. Среди причин возгорания-умышленные поджоги и человеческая халатность. Сейчас в области проводят разъяснительную работу и рейды. Продолжается борьба с поджигателями и в Днепре.
«Третью неделю городская инспекция по благоустройству вместе с сотрудниками ГСЧС патрулируют Днепр. Нарушителей задерживают, передают полиции. Далее уже правоохранители проводят следственные действия. За это время выявили почти 10 поджигателей», – рассказал во время брифинга в областной военной администрации начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз.
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Он выразил надежду, что жители будут более сознательны. Не будут разводить костры и сжигать сухостой на пустырях и приусадебных участках. Тем более, что сейчас сильные ветры. Огонь может распространяться очень быстро.
А еще напомнил, что тех, кто не слышит призывов ожидает штраф до 21 420 грн. Умышленный поджог сухостоя в период военного положения приравнивается к диверсии. За это предусмотрена уголовная ответственность. От 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.
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