Оккупанты ночью 2 апреля обстреляли окраину Кривого Рога из реактивных систем залпового огня "Смерч" запрещенными кассетными снарядами.
Об этом в Telegram сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он уточнил, что противник нанес удар по гражданским объектам.
"Оккупанты впервые обстреляли гражданские объекты в периметре Кривого Рога – в Ингулецком районе. Орки стреляли из "Смерчей" запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Жертв не было", – подчеркнул Вилкул.
Он напомнил, что кассетные заряды могут взрываться в течение 40 часов. Глава военной администрации города призвал не трогать серебристые цилиндры размером 5 на2-2,5 см, которые местные жители могут увидеть, и сообщать о находках правоохранителям или спасателям.
Вилкул добавил, что ситуация в регионе под контролем ВСУ и военной администрации, а фронт проходит внутри Херсонской области.
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