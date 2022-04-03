После нескольких чудесных теплых деньков в Украину, и в Днепр в том числе, идут осадки, похолодание и штормовой ветер. Уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Наталка Диденко.

«3 апреля холодная воздушная масса охватит

большую часть Украины» — пишет народный синоптик. В Днепре воздух днем прогреется до +12, но уже вечером начнет становится прохладнее.

Температура упадет до +5. Небо будет затянуто облаками и периодически не радовать нас дождем.

Во второй половине дня он усилится и будет продолжаться до ночи. При этом возможен шквальный ветер до 20 м/с.

По Днепропетровской области объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Но продлится похолодание недолго, обещает Наталка Диденко. Уже со вторника тепло начнет возвращаться в Украину. А пока одевайтесь потеплее и не забывайте про зонтик.

Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.

Также Politeka писала, Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.

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