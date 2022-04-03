В Кривом Роге в последний путь провели еще одного защитника Украины – 20-летнего Данила Гулю.

О печальной новости сообщил Первый Городской

Как стало известно, боец погиб 10 марта во время выполнения боевого задания вблизи села Степное Волновахского района. С первых дней войны Данил уже был на передовой и защищал Родину. Служил снайпером в штурмовой роте.

Парень не дожил до своего 21-го дня рождения 17 дней. У него остались родители и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.

Также Politeka писала, Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.

Отметим, что информаторов оккупантов ловят по Днепропетровщине: один из них оказался полицейским из Крыма