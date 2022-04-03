В Кривом Роге в последний путь провели еще одного защитника Украины – 20-летнего Данила Гулю.
О печальной новости сообщил Первый Городской
Как стало известно, боец погиб 10 марта во время выполнения боевого задания вблизи села Степное Волновахского района. С первых дней войны Данил уже был на передовой и защищал Родину. Служил снайпером в штурмовой роте.
Парень не дожил до своего 21-го дня рождения 17 дней. У него остались родители и сестра.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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