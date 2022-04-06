В Днепропетровской области ночью разбомбили нефтебазу и завод.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет Politeka.net.

«Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя Там сильный пожар. Горит горючее», - сообщил Резниченко.

По его словам, количество пострадавших неизвестно.

«Как только будет информация – сообщу. Рашисты нас не сломают», - заверил Резниченко.

Тем временем, стало известно, что в Рубежном Луганской области в результате обстрелов 5 апреля жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки – пятеро пострадавших и один погибший.

Об єтом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецка случилось воспламенение гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий.

В доме в Попасной выгорело сразу три этажа. Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения.

Семерых удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганской области.

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