7 апреля российские оккупанты совершили атаку на один из населенных пунктов Днепропетровской области.

Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

Враг совершил прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданскому населению.

В офисе генпрокурора подтвердили, что в результате этой атаки погибли 4 человека, среди них один ребенок. Еще 7 человек получили многочисленные осколочные ранения, среди них также есть дети.

Все жертвы-это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти, но затем оккупанты начали атаковать с воздуха.

Еще два человека, которые были в лодке на момент обстрела, пропали без вести. На месте продолжаются поисковые мероприятия.

Люди на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области и добраться до с. Марьянка, Криворожского района Днепропетровской области.

Люди смогли преодолеть расстояние в 15 километров перед тем, как были обстреляны в береговой полосе оккупантами.

Прокуратура Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по данному факту.

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