Днепропетровщина имеет мощную оборону, которую врагу не удастся прорвать.

Об этом руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан.

Кроме того, по его словам, остается немало желающих записаться в ряды тероборони. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек.

Комментируя вражеские ракетные удары по области, он отметил, что в основном сейчас они попадают по военной инфраструктуре и той, что связана с энергообеспечением и логистикой. Впрочем, войска рф не имеют сил, чтобы зайти на Днепропетровщину и прорвать построенную здесь оборону:

"Я даже не буду говорить о количестве потерь, которые понесут оккупационные войска. Они будут колоссальными – не пойдет даже в сравнение с тем, что было у них под Киевом или Харьковом. И сейчас мы все работаем над тем, чтобы обеспечить военных — их боеспособность и мобильность на Донбассе".

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и почему не надо паниковать.

Кроме того Politeka.net писала, что жителям Днепропетровщины сообщили хорошие новости.

Также Politeka.net писала, что в Мариуполе погиб выдающийся украинец.





