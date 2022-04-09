7 апреля в Днепре пропал без вести 61-летний Ляшко Юрий Григорьевич.

Мужчина должен был ехать в этот день поездом во Львов, передает "Днепр Оперативный".

Известно, что около 15:00 мужчина сделал покупки в магазине в пяти километрах от вокзала. Продавцы нашли дорожнюю сумку днепрянина с мобильным телефоном и билетом на поезд.

После перенесенной коронавирусной болезни у пропавшего начались расстройства психического здоровья. У него нет кратковременной памяти. По словам родных, может отсутствовать интерес к жизни в глазах, может замкнуться в себе и совсем не общаться.

Приметы пропавшего:

рост около 170 см;

худощавое телосложение;

седые волосы;

зелено-карие глаза.

В тот день был одет в рубашку на флисе темно-синего цвета в красную клетку и джинсы. Без верхней одежды, его куртку также нашли в дорожной сумке. Имеет при себе документы.

Отмечается, что сейчас мужчина не совсем похож на себя на фото. Болея он очень похудел.

Если вы видели Юрия или знаете, где он может находиться, сообщите его сыну по номеру (066) 057-39-29 или (096) 857-31-67 (вайбер, телеграм).

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и почему не надо паниковать.

Кроме того Politeka.net писала, что жителям Днепропетровщины сообщили хорошие новости.

Также Politeka.net писала, что в Мариуполе погиб выдающийся украинец.