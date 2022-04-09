В больницах Днепропетровской области находится 71 человек из Краматорска, в том числе 15 детей.
Об этом сообщают в пресс–службе Днепропетровской областной военной администрации, передаётСуспільне.
Врач одной из больниц, где находятся раненые, рассказала, что люди продолжают поступать.
«В основном люди с минно–взрывными, черепно–мозговыми травмами. Это мужчины, женщины, дети. Есть ребенок, которому несколько месяцев. У людей преимущественно травмы нижних конечностей, грудной клетки, головы», — рассказала врач.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Зеленская рассказала, как изменилась ее жизнь после вторжения россии: «Нам с детьми было приказано...»
"В этом уже сегодня наша с вами победа": на Днепроперовщине возобновил работу большой завод
Повторное наступление российских оккупантов на Киев: Алексей Арестович оценил угрозу
Сломали девушке всю жизнь: в Беларуси российские солдаты начали вести себя как в Буче
По словам медика, больница снабжена необходимыми медикаментами, с одеждой для раненых помогают волонтеры.
Напомним, Удар по вокзалу Краматорска: в Укрзализныци сообщили, как теперь будут эвакуировать украинцев.
Как сообщала Politeka, Создание сухопутного коридора: британская разведка сообщила о коварных планах оккупантов на юге и востоке Украины.
Также Politeka писала, что "Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине.