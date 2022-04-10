Для области это были сутки антирекордов.

Оккупанты усилили обстрелы Днепропетровщины. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко на своем канале в Telegram.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть «прилеты» в разных районах", - говорится в сообщении.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели боролись несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не задела.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал.

Вместе тем есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.

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