В воскресенье, 10 апреля, оккупанты нанесли новые удары по Днепру и области. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко на своем канале в Telegram.

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова «прилеты»»,- отметил председатель ОГА.

Так, в Звонецком оккупанты попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняют.

Также российские войска повторно атаковали аэропорт в Днепре.

"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят», - отметил Резниченко.

Количество пострадавших выясняют. Подробности обещают сообщить позже.

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