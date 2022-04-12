Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, атаки были совершены по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей.

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«Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», - сообщил Лукашук, добавив, что вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях нашими воинами было отбито шесть атак врага.

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Также были уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника. Кроме того, враг потерял один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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Напомним, оккупанты перебрасывают самолеты и переодеваются в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что в Мариуполе могла быть совершена химическая атака.

Кроме того Politeka.net писала, что вояки рф массово отказываются идти в наступление.