Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о готовности Днепра к обороне от российских оккупационных войск.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от российских оккупантов. Хоть до Днепра российские оккупанты не добрались, это не мешает им обстреливать областной центр всю область дальними ударами. Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что ждет россиян, если они попытаются пойти на город, передает "Лига.нет".

"У Путина могут быть любые планы – идти на Днепр, идти дальше, форсировать Днепр... Мы просто готовимся. И если они сюда попрутся, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч своих солдат. Мы готовимся. И мы готовы", - рассказал Филатов.

До этого мер Днепра рассказал у себя в Фейсбук, какие "звания" получил в Беларуси и России.

"Два месяца назад следственный комитет беларуси возбудил на меня уголовное дело «за разжигание межнациональной вражды»

На меня.

Мэра многонационального областного центра, где дружно живут десятки национальностей.

За то, что молодёжь вывесила у здания мэрии БЧБ флаг.

…

Вчера следственный комитет роzzии возбудил на меня уголовное дело за «призывы к геноциду» и обьявил в розыск.

На меня. Русского по национальности, по папе - Филатову, по маме - Федорову, говорящему и думающему на русском языке.

На меня, не имеющего ни капли украинской крови, но считающего себя украинцем.

За то, что я сказал, что нелюдей, убивавших мирных людей в Буче, нужно теперь искать по всему миру", - написал Борис Альбертович.

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