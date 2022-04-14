В Днепропетровской области попрощались с еще одним защитником Украины, сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить север Украины от врага. Но без потерь, к сожалению, не обходится. И сегодня, 14 апреля, стало известно, что на Днепропетровщине в последний путь отправили украинского защитника, о чем сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина

14 апреля

18.15

«Кто, как не я», – сказал семье Дмитрий Антоненко и в первые дни войны записался в Нацгвардию. 50-летний доброволец не имел боевого опыта, но пошел защищать семью и страну. Он погиб в боях за Луганщину.

У Дмитрия осталась жена, сын с дочерью и двухлетний внук.

Герои не умирают. Но провожать их очень тяжело.

Искренние соболезнования семье и близким", - написано было в публикации.

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