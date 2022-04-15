Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан.
По его словам, на Днепропетровщине продолжают строительство защитных укреплений - в области уже завершили строительство четвертого звена защиты.
Корбан заверил, что ни одна область Украины не имеет подобного укрепления.
Добавим, что в следующем этапе войны ключевую роль также будут иметь днепровские ПВО. Так, в интервью ВВС украинский офицер ПВО откровенно рассказал о положении вещей в воздушной обороне, проанализировал возможности Украины и противника.
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«Он знает, что ближайшие недели не дадут передышку. Россия, возможно, получила окровавленный нос в своих неудачных попытках захватить Киев, но теперь, когда восточный регион Донбасса находится в поле зрения Москвы, мужчины и женщины Днепровской зенитно-ракетной бригады будут играть ключевую роль в следующем этапе войны», - отмечают журналисты.
Напомним, в Кривом Роге под окнами нашли тело женщины.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине задержали предателя, который пытал сторонников ВСУ.
Кроме того Politeka.net писала, что в Днепропетровской области попрощались с защитником Украины.