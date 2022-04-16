Мэр Днепра Борис Филатов предлагает горсовету переименовать 31 улицу города. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра и в пресс-службе горсовета Днепра.

30 улиц на данный момент названы именами городов и других географических названий России, одна носит имя 30-й Иркутской дивизии. Новые названия связаны с нынешней войной.

Планируется, что в Днепре улицы Чернобаевская и Мариупольская. Переименование должно проходить с учетом мнений архитекторов и общественности.

«Сейчас по всей стране идет массовая дерусификация. Мы будем отказываться от российских географических названий. Знаете, в чем проблема большая? Когда мы подняли количество улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки: всякие барнаульские, абхазские. Мы все не успеем переименовать на этой сессии. Уже список подготовлен, порядка 20-25 улиц. Сейчас это проговаривается с депутатским корпусом. Я думаю, они это поддержат однозначно» - рассказал Филатов.

Мы писали, капеллан Леонид Болгаров был участником поисково-спасательной миссии к острову Змеиный на судне “Сапфир” и попал в русский плен, где пробыл до 10 апреля. Тогда экипаж захватили и отвезли в Севастополь, где мужчины просидели 11 суток.

"На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех по пять часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца”, – поделился капеллан.

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