Стало известно, что вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вел себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти.
Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, его остановили, чтобы провести проверку.
В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророссийских лозунгов и переписку с российскими абонентами.
Кроме того, сегодня ночью в Соборном районе стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушил комендантский час.
Во время поверхностной проверки у гражданина было обнаружено оружие, пророссийскую символику, звонки и переписку с российскими абонентами в телефоне.
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Обоих доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые проверят граждан.
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Также сообщалось, что на Днепропетровщине задержали предателя, который пытал сторонников ВСУ.
Кроме того Politeka.net писала, что в Днепропетровской области попрощались с защитником Украины.