Стало известно, что вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вел себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти.

Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, его остановили, чтобы провести проверку.

В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророссийских лозунгов и переписку с российскими абонентами.

Кроме того, сегодня ночью в Соборном районе стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушил комендантский час.

Во время поверхностной проверки у гражданина было обнаружено оружие, пророссийскую символику, звонки и переписку с российскими абонентами в телефоне.

Обоих доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые проверят граждан.

Напомним, в Кривом Роге под окнами нашли тело женщины.

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Кроме того Politeka.net писала, что в Днепропетровской области попрощались с защитником Украины.