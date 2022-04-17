ВСУ уничтожили вражескую технику и живую силу на окраинах Криворожского района.
Об этом сообщает проект "Свои".
По информации источника, артиллерия отработала по российской армии, которая пряталась в окопах неподалеку от границ с Криворожским районом. Также были уничтожены машины снабжения, экскаватор и две БМП.
Напомним, ранее сообщилось об обстреле окраин села в Криворожском районе и блокпоста, который граничит с Херсонской областью.
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