В Кривом Роге патрульные полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Об этом сообщила патрульная полиция Кривого Рога на своей странице в Facebook.

Во время патрулирования в Долгинцевском районе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ. Во время проверки мобильного телефона у 31-летнего мужчины правоохранители обнаружили группы с пропагандой страны-агрессора. Лицо доставили в Криворожское районное управление полиции № 1.

Также на линию 102 поступило сообщение от жителей, что на улице Ватутина человек ходит и фотографирует улицу, мемориал и жилые дома. Прибыв на место патрульные обнаружили похожего по приметам гражданина.

Во время поверхностной проверки у мужчины, жителя Лисичанска, инспекторы обнаружили мобильный телефон, в котором были сообщения о том, что он поддерживает деятельность страны-агрессора и уничтожения ВСУ, а также фото инфраструктуры Кривого Рога. Детали и обстоятельства устанавливают следователи.

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