Вечером 15 апреля в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП, во время которого погибли две женщины.

Как передает Репортер, кроме того, пострадали другие участники аварии, находившиеся в автомобилях.

Так, согласно предварительной версии, водитель автомобиля «БМВ» совершил столкновение с другой иномаркой, водитель которой поворачивал на набережную.

Двоих человек из «БМВ» госпитализировали. Во время столкновения погибли две женщины, находившиеся в другом автомобиле, а мужчина с травмами был госпитализирован в больницу им. Мечникова. Причины и детали происшествия выясняются.

Напомним, трагедия на трассе На Днепропетровщине много погибших: кадры с места.

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