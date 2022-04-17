Боец 93-й бригады "Холодный Яр", у которого остались жена и маленький сын, погиб в боях под Харьковом.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить врага и освободить весь север Украины. А сегодня, 17 апреля, стало известно, что житель Каменского (Днепропетровская область) погиб в боях под Харьковом. Об этом сообщила 93-я бригада "Холодный Яр", в которой служил боец, со ссылкой на главу Каменского Андрея Белоусова.

"В боях за Украину в Харьковской области погиб холодноярец, 27-летний младший лейтенант Мерков Роман Сергеевич. Он был родом из Каменского в Днепропетровской области.

О произошедшей 11 апреля трагедии в Telegram сообщил мэр родного города павшего Героя Андрей Белоусов. От имени всей территориальной общины Каменского городского совета и исполнительного комитета он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища на Соцгороде в Каменском.

Роман Мерков родился 3 августа 1994 года. Окончил Одесскую национальную академию связи им.А.С.Попова. В рядах Вооруженных Сил Украины служил с 2014 года, защищал родную землю в зоне проведения АТО/ООС. Награжден государственными наградами и наградами Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины. У него остались жена, маленький сын, мать и сестра", - сообщили в бригаде.

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