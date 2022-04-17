Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить север Украины от орков. Днепропетровская область продолжает быть неприступной для оккупантов, но комендантский час продолжает действовать. Глава области Валентин Резниченко сообщил, как изменились ограничения, у себя в тг-канале.
"Днепропетровщина
17 апреля
16:10
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Они психологически проиграли, надломились»: Арестович оценил перспективы нового наступления рф
"Они готовы к прорыву": стало известно, когда оккупанты планируют усиленно атаковать Донбасс
Оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»
Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"
Хорошая воскресная новость.
С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час.
Теперь она с 22:00 до 5:00.
Продолжаем работать на победу!", - написал Резниченко и добавил соответствующий документ.
Напомним, СБУ задержала несколько вражеских агентов, первые подробности
Также Politeka писала, что командующий ВМС ВСУ получил новое звание, советник ОП сообщила подробности
А еще Politeka сообщала, что высадка десанта рф в Одессе окончательно провалилась