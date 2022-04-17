Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить север Украины от орков. Днепропетровская область продолжает быть неприступной для оккупантов, но комендантский час продолжает действовать. Глава области Валентин Резниченко сообщил, как изменились ограничения, у себя в тг-канале.

"Днепропетровщина

17 апреля

16:10

Хорошая воскресная новость.

С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час.

Теперь она с 22:00 до 5:00.

Продолжаем работать на победу!", - написал Резниченко и добавил соответствующий документ.

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