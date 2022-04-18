Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина 18 апреля. Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…», - сообщил Резниченко.

Тем временем очевидцы сообщают о взрывах во Львове и Киеве. По неподтвержденной информации, есть «прилеты» в Киевской области.

В свою очередь глава Луганской ОДА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции – шестеро сотрудников в госпитале

"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - рассказал Гайдай.

Продолжается эвакуация населения.

Напомним, Алексей Арестович сообщил, что бойцы ВСУ нанесли новый удар по скоплениям врага на аэродроме в Чернобаевке.

Также сообщалось, что россияне вывозят свою повержденную военную технику через Беларусь.

Кроме того Politeka.net писала, что известная украинская снайперша ответила, когда может закончиться война.