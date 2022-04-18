Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Днепропетровщина 18 апреля. Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…», - сообщил Резниченко.
Тем временем очевидцы сообщают о взрывах во Львове и Киеве. По неподтвержденной информации, есть «прилеты» в Киевской области.
В свою очередь глава Луганской ОДА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции – шестеро сотрудников в госпитале
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Оккупанты нанесли ракетный удар под Киевом: первые подробности и важная просьба к жителям
«Они психологически проиграли, надломились»: Арестович оценил перспективы нового наступления рф
В Киев вернулся британский спецназ: уже возобновили активную подготовку военных Украины
"Нас ждут приятные сюрпризы": Арестович сообщил обнадеживающие новости
"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - рассказал Гайдай.
Продолжается эвакуация населения.
Напомним, Алексей Арестович сообщил, что бойцы ВСУ нанесли новый удар по скоплениям врага на аэродроме в Чернобаевке.
Также сообщалось, что россияне вывозят свою повержденную военную технику через Беларусь.
Кроме того Politeka.net писала, что известная украинская снайперша ответила, когда может закончиться война.