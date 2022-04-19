Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Так, под удар попали Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и др.
«Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет», - сообщил Вилкул.
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что ночью оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую общину.
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«Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально, идем на работу и продолжаем работать на победу», - призвал Резниченко.
Тем временем появилась информация, что прекращения огня в ближайшие недели ожидать не стоит.
Так считает зам генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффинс. По его словам, российские оккупанты не собираются останавливать наступление на Украину, а прекращение огня не находится даже на "горизонте" двух недель.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс.
Кроме того Politeka.net писала, что Путин не остановится на Украине - названы восемь стран, на которые нацелился Кремль.
Также Politeka.net сообщала, что стало известно о ликвидации еще одного российского командира.