В Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей, она была сформирована еще в 2015 году и сразу "законсервирована". Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.
Об этом сообщил спикер силового ведомства Артем Дехтяренко.
По его словам, среди последних задач "расконсервированных" диверсантов – проникнуть в ряды местной Терробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ.
Также Дехтяренко рассказал, что во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, завербованного оккупантами. По их заданию он собирал данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.
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Еще одного предателя СБУ схватила в Киеве. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзализныци". С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку вражеской агитации на мессенджеры работников предприятия.
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