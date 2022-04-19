В Службе безопасности отчитались о поимке группы диверсантов из рядов ФСБ.

В Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей, она была сформирована еще в 2015 году и сразу "законсервирована". Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.

Об этом сообщил спикер силового ведомства Артем Дехтяренко.

По его словам, среди последних задач "расконсервированных" диверсантов – проникнуть в ряды местной Терробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ.

Также Дехтяренко рассказал, что во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, завербованного оккупантами. По их заданию он собирал данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.

Еще одного предателя СБУ схватила в Киеве. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзализныци". С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку вражеской агитации на мессенджеры работников предприятия.

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