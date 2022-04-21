Наступление россии на Днепр маловероятно, как и повторные попытки захватить Киев.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузянык.

По его словам, противник пока сосредоточится на тех целях, о которых официально заявили российские власти, по крайней мере в ближайшем будущем.

«Ведь на каждого солдата работает 3-4 человека с тылового снабжения. Солдата нужно обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика слишком усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать», - пояснил Мотузянык.

Захват новых территорий, объяснил спикер, приведет к многочисленному распылению сил, которыми станет труднее управлять.

В то же время представитель Минобороны отметил, что, зная непредсказуемость врага, Украина должна быть готова к любым вражеским действиям.

Напомним, оккупанты обстреляли из «Ураганов» Зеленодольск в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко.

«Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из «Ураганов» Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды», - сообщил Резниченко.

Он также уточнил, что к этому часу специалисты все восстановили – вода и электричество уже есть.

Также сообщалось, что Алексей Арестович рассказал, как освободить Херсон.

Кроме того Politeka.net писала, что в МВД предупредили, что надо готовиться к очень сложным дням.