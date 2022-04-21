На очередной сессии Днепровского городского совета 21 апреля депутаты переименовали все улицы и переулки, имевшие в названии пресловутое наследство рф.
Теперь в городе топонимы посвящены преимущественно героическому отражению украинцами российской агрессии.
Есть улицы Гостомельская, Ирпенская, переулки Конотопский и тому подобное. Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в Градостроительный реестр, геофондов и адресную книгу.
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