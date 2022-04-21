Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить север Украины от орков. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, о чем сообщил глава ОГА Валентин Резниченко в своем тг-канале.
"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
Все живы.
Полностью разбит железнодорожное полотно и контактная сеть.
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Пока не ясно, сможем ли возобновить движение", - сообщил глава области.
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