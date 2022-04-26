Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
Так, по его словам, беженцы сообщают о пытках, грабежах, убийствах и похищениях людей.
«Обращаю внимание криворожан – вы можете сдавать квартиры или поселять у себя беженцев. Есть госпрограмма и государство за это компенсирует вам затраты за коммуналку», - сообщил Вилкул, добавив, что более подробную информацию жители города могут также найти на сайте горсовета.
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Вилкул также сообщил о напряженной, но контролируемой ситуации в городе на утро 26 апреля.
«В районе Большой Александровки в Херсонской области (недалеко от линии соприкосновения со стороны временно оккупированной территории) защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми)», - сообщил Вилкул.
Напомним, в Сети появились кадры танковой колонны россиян с символом "О". враг продолжает стягивать силы на Донбасс.
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