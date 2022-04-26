В Кривом роге Днепропетровской области вырос поток беженцев из Херсонской области. Вырвавшиеся из оккупации люди рассказывают о беспределе, который устраивают российские захватчики.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Так, по его словам, беженцы сообщают о пытках, грабежах, убийствах и похищениях людей.

«Обращаю внимание криворожан – вы можете сдавать квартиры или поселять у себя беженцев. Есть госпрограмма и государство за это компенсирует вам затраты за коммуналку», - сообщил Вилкул, добавив, что более подробную информацию жители города могут также найти на сайте горсовета.

Вилкул также сообщил о напряженной, но контролируемой ситуации в городе на утро 26 апреля.

«В районе Большой Александровки в Херсонской области (недалеко от линии соприкосновения со стороны временно оккупированной территории) защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми)», - сообщил Вилкул.

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