Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Так, по его словам, беженцы сообщают о пытках, грабежах, убийствах и похищениях людей.

«Обращаю внимание криворожан – вы можете сдавать квартиры или поселять у себя беженцев. Есть госпрограмма и государство за это компенсирует вам затраты за коммуналку», - сообщил Вилкул, добавив, что более подробную информацию жители города могут также найти на сайте горсовета.

тарифы, платежки, коммуналка

Популярные статьи сейчас

Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"

Российский самолет рухнул на Харьковщине, появилось фото с места: "Слава ВСУ"

Много техники и личного состава: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, новые данные

Истощены Мариуполем: в британской разведке сообщили о состоянии и проблемах оккупантов

"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна
Показать еще

Вилкул также сообщил о напряженной, но контролируемой ситуации в городе на утро 26 апреля.

«В районе Большой Александровки в Херсонской области (недалеко от линии соприкосновения со стороны временно оккупированной территории) защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми)», - сообщил Вилкул.

Напомним, в Сети появились кадры танковой колонны россиян с символом "О". враг продолжает стягивать силы на Донбасс.

Также Politeka.net писала, что на месте затопления крейсера "Москва" работает специальный корабль "Коммуна" - россияне пытаются спасти с затонувшего судна секретные документы, военное оборудование и ракеты.

Кроме того Politeka.net писала, что Стефанчук рассказал о плане парламента на случай ликвидации Зеленского.